Verona, Faraoni: "Voltiamo subito pagina, non vediamo l'ora che arrivi il Napoli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Davide Faraoni, esterno del Verona, dopo la pesante sconfitta in Coppa Italia contro il Bari ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club gialloblù: "Nonostante il risultato sono ottimista, perchè ho visto cose buone oltre alle cose che dobbiamo sicuramente migliorare. Ci dobbiamo rimboccare le maniche, questo Verona si è forgiato nelle difficoltà, in questi ultimi anni, ci siamo guadagnati il rispetto e la credibilità, ovvero quelle due cose che non vogliamo perdere. Ora testa bassa pedalare, lavorando giorno per giorno".

Il match contro il Napoli? "Non vediamo l’ora che arrivi, affronteremo una squadra molto forte. Vogliamo voltare pagina da subito e cercare di fare un ottimo campionato".