Verona, Lazovic: “Non possiamo permetterci di prendere 2 gol in contropiede contro il Napoli”

Il sito ufficiale del Verona riporta le dichiarazioni del centrocampista gialloblù Darko Lazovic, rilasciate al termine di Hellas Verona-Napoli, 9a giornata della Serie A TIM 2023/24.

Darko, qual è la tua analisi della partita?

"Abbiamo iniziato bene, poi dopo il primo gol subito siamo calati un po' e la qualità del Napoli è emersa. Non possiamo permetterci di prendere due gol in contropiede contro una squadra come il Napoli, nel secondo tempo ci abbiamo provato ma non è bastato. Nonostante fossimo contro una grande squadra anche noi ci aspettavamo qualcosa di più: ora dobbiamo concentrarci sul lavoro e cercare di uscire da questa situazione. Secondo me ci riusciremo perché abbiamo la qualità necessaria in squadra".

Quanto è importante, ora che alcuni infortunati sono stati recuperati, restare uniti in vista delle prossime sfide?

"Sicuramente ci sono mancati i giocatori infortunati ma questo non deve essere un alibi. Dobbiamo fare di più, con lo staff analizzeremo questa partita e prepareremo al meglio la prossima sfida, che sarà altrettanto difficile. Dobbiamo cercare di fare punti perché prestazioni così non bastano".