"Vi dico una cosa, non prendetemi per pazzo", Cesarano fa il confronto col Napoli di Maradona

Rino Cesarano, giornalista, ha parlato a Canale 21 dopo la vittoria sul Torino

Rino Cesarano, giornalista, ha parlato a Canale 21 dopo la vittoria sul Torino: "Sto per dirvi qualcosa ma non datemi per pazzo, questa squadra è più armonica, più affamata, più dominante di quella di Maradona. Dopo il 4-0 questa squadra aggrediva ancora il Torino fino al novantesimo. Più vince e più ha fame di vincere. Sono desideroso di vederla all'opera di Champions ma non ai quarti, ma con un avversario davvero quotato come City, Bayern o Real. Sono curioso di vedere come reagirebbe".