Vice ct Albania su Broja: "Ha qualità pazzesche, ma non è il sostituto ideale di Osimhen"

A '1 Football Club' su 1 Station Radio, è intervenuto Sergio Porrini, ex calciatore della Juventus ed attuale vice allenatore dell'Albania.

Armando Broja potrebbe essere il sostituto di Osimhen? "È un calciatore di grandissima prospettiva, anche se non presenta le stesse caratteristiche di Osimhen. Broja non sarebbe forse il sostituto ideale per le qualità possedute, differenti dal nigeriano. Non è un attaccante statico, ma di movimento, possiede qualità davvero pazzesche. Lo vedrei bene al Napoli, magari anche in coppia con Victor".

Come giudichi l"esperienza da vice allenatore con Reja? "Sono tre anni che lavoriamo insieme, in seguito l'esperienza all'Atalanta. Mi sembra di essere con Edy da tanto, mi sento a mio agio con lui. È una bellissima esperienza ed è importante, anche per le ambizioni della nazionale. La priorità è raggiungere i prossimi Europei. Mi ritengo fortunato a lavorare con un tecnico d'esperienza".

Come giudica Giacomo Vriomi, attaccante del Swarovski Tirol? "La sua trafila è passata anche attraverso il nostro campionato, ma non è riuscito ad esprimere al massimo il suo potenziale, sopratutto per i tanti problemi fisici. Questo è il suo primo anno in Austria ed ha vissuto una stagione da protagonista con il Swarovski Tirol, effettuando 19 reti. È un attaccante puro, abile spalle alla porta, ha movimenti da vero attaccante. Bravo di testa, anche il suo mancino è fantastico. Tuttavia, ha avuto la sfortuna di non essere riuscito a lasciare il segno nel calcio italiano, soprattutto per il metodo di giudizio utilizzato per valutarlo. Sarei felice di vederlo in Italia, anche perché è più forte di alcuni suoi colleghi di Serie A".