Vicedir. CdS: "Stagione del Napoli è stata macchiata da una doppia partita"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Francesco De Core, vice-direttore ed editorialista del Corriere dello Sport: “Il Napoli, seppure in ripresa, ha macchiato la sua stagione con il Granada, che non è da sottovalutare, avendo battuto ieri il Barcellona nella Liga. La Roma, in questa disastrosa campagna europea dei club italiani, ha meno colpe rispetto alle altre formazioni, essendo arrivata fino alle semifinali di Europa League. Le squadre italiane non sanno gestire il doppio impegno, Atalanta e Lazio, libere dalle competizioni continentali, hanno messo in fila tante vittorie consecutive in Serie A. Il raggiungimento della qualificazione in Champions League è fondamentale per le italiane soprattutto per una questione economica, a maggior ragione in questo periodo caratterizzato dalla pandemia”