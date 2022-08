Vicepres. Lecce: "Napoli osso durissimo, ma siamo pronti! Osimhen fuori categoria..."

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessandro Adamo, vicepresidente del Lecce

"Veniamo da un pareggio importante con l'Empoli, ma sappiamo che il Napoli è un osso durissimo. I nuovi acquisti hanno aggiunto valore a questa squadra, che ora è candidata per la vittoria del campionato. Hanno un grande allenatore, un Osimhen fuori categoria... Sappiamo che la gara è proibitiva, anche se speriamo di replicare il successo di due anni fa.

L'arrivo di Pezzella al Lecce? Tutti i nuovi arrivi hanno accettato con piacere la nostra corte, Salvatore incluso. Siamo sicuri che possa ambientarsi pian piano alla grande. Umtiti? Anche lui ha accettato con grande umiltà il nostro progetto, lo abbiamo apprezzato come uomo in questa fase di ambientamento. Si sta già innamorando della città di Lecce, dopo che è stato accolto come un faraone dalla società. Vedremo quale scelte opterà il mister, ma Umtiti scalpita per giocare. E chissà che non possa subentrare già al Maradona.

Chi toglierei al Napoli? Posso dire tutti (ride, ndr)? Il Napoli è pieno zeppo di fuoriclasse, c'è poco da dire. La squadra azzurra merita lo Scudetto per quello che De Laurentiis e Giuntoli hanno costruito negli ultimi anni.

Il nostro progetto? Speriamo di far crescere tanti giovani di talenti in nuovi fuoriclasse, come Hjulmand e i tanti che abbiamo a disposizione. Con Corvino abbiamo intrapreso una strada avviata nel 2020, siamo contenti del progetto che stiamo sviluppando".