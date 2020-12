VIDEO - Agostinelli: "Questo Napoli è da Scudetto! La rosa è formidabile"

Andrea Agostinelli, allenatore e ex di Lazio e Atalanta tra le altre. Dopo un ricordo di Paolo Rossi ("è stato un brutto colpo, è la perdita di una persona speciale") si è parlato dell'Inter: "La rosa per spiccare il volo c'è ma non capisco perchè in Europa Conte non riesca a far qualcosa di importante. Fallimento totale se non arriva lo scudetto? Sì, ma c'è sempre un se di mezzo..."

La Lazio ha bisogno di almeno un rinforzo a gennaio? "Sì, è vero. L'ultima gara è stata pazzesca per i tifosi però gli ottavi di Champions è tantissima roba. Quanto al Napoli lo vedo da scudetto, la rosa è formidabile".

Atalanta vola in Champions. Ma delle questione Gasperini-Papu che idea si è fatto? "La squadra ha dimostrato quanto meno in Champions di essere straordinaria. In campionato invece le avversarie forse iniziano a prenderle le misure. In ogni caso tante formazioni anche all'estero iniziano a giocare a uomo come l'Atalanta che quindi ha aperto un nuovo... portone. Gasp-Papu? Ci mancherebbe che in 2-3 anni di convivenza in una famiglia non ci siano litigi, l'importante è che non ci siano rancori".