VIDEO - Alvino: "Sono realista, è impensabile credere che il campionato possa riprendere"

Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "I dati non alimentano speranze di ripresa. Prima si riprende la vita di tutti i giorni, poi si riparla di calcio. Leggo e sento esercizi di ottimismo, per me è solo un modo per tenere accesa questa piccola speranza. Mi fa piacere ci sia ma realisticamente parlando bisogna tenere i piedi per terra e alla luce di quello che accade credo sia veramente impensabile che il campionato possa riprendere a maggio, giugno o luglio. Anche perché si riprenderebbe con gli stadio chiusi ma comunque con tante persone impegnate. C'è un mondo attorno a una partita di calcio. Ripeto, credo sia difficile riparta tutto nei prossimi due mesi, è brutto doverlo dire ma è l'amara realtà. Ero per la sospensione immediata, si è perso troppo tempo".