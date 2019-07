VIDEO - Ancelotti: "Juve e Inter hanno cambiato, noi partiamo con meno incognite. Su Sarri capisco i napoletani..."

Nella conferenza stampa odierna da Dimaro (clicca qui), Carlo Ancelotti è stato interrogato anche sulle ambizioni per la prossima stagione.

Mister, ci racconta il Napoli di Ancelotti in questo secondo anno? "Dobbiamo compararci con Juve e Inter, hanno cambiato allenatori, il Napoli non ha cambiato e ci saranno meno novità. Sarà un Napoli in linea con l'anno scorso, ma vogliamo fare meglio. a mio parere non è stato fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità. Il rammarico è per la seconda parte della stagione, ma poi nel finale abbiamo avuto sensazioni positive, soprattutto con l'Inter, e vogliamo ripartire da lì. Sarà un Napoli migliore, con meno incognite, con un gioco collaudato, senza grosse novità tattiche".

Sarà un Napoli da Scudetto? "Dobbiamo essere competitivi e proveremo ad alzare l'asticella, quindi vincere qualcosa".

Su Conte e Sarri: "Sono contento del ritorno di Conte. La Juve sarà la squadra da battere, ma l'Inter vuole essere competitiva e renderà più incerto il campionato. Sarà un problema in più, investirà molto. Sarri? Nessuno se lo aspettava alla Juve, capisco i tifosi dispiaciuti ma questo è il professionismo..."