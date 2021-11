VIDEO - Bruscolotti commosso: "Diego? Mi manca il vero amico, non doveva finire così"

Beppe Bruscolotti, ex compagno di Maradona a Napoli, ha parlato all'esterno dello stadio: "Questa è una cosa che avrei voluto vedere tra tanti anni. Un dolore che ancora sta dentro, venire qui significa portare il nostro affetto. C'è stato un rapporto di grande amicizia tra di noi. I ricordi sono tanti ma in questi casi sono ricordi spiacevoli perché Diego è finito troppo presto e in malo modo. Rimane sempre l'amarezza in ognuno di noi. Mi manca tantissimo, mi manca l'amico vero".