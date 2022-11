VIDEO - Chiariello: “ADL ha messo in scena il film ‘La spallata’ con i Fantastici 4”

"La cosa Kim, una roccia; L’uomo invisibile Lobotka, imprendibile per chiunque a centrocampo".

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto col suo consueto editoriale: “Aurelio De Laurentiis è in America. Da buon produttore cinematografico ha messo in scena un nuovo film: ‘La spallata’, scritto da Giuntoli e diretto da Spalletti. La partita di Bergamo era ed è stata la ‘spallata’. Ora il Milan è a 6 punti, Lazio e Atalanta a 8, la Roma scivola a 10 punti. L’Inter non può più perdere distanze, perdendo stasera con la Juve scivolerebbe a -11, che vincendo resterebbe a -10. E’ solo il Milan la squadra attaccata agli azzurri.

Come al solito nei film c’è una coproduzione, stavolta ci ha pensato la Marvel con i ‘Fantastici 4’: La cosa Kim, una roccia; L’uomo invisibile Lobotka, imprendibile per chiunque a centrocampo, Mister fantastic Meret, quello che si allunga, perfetto a Bergamo. Una sola papera in 18 partite, qualcuno ha detto che fa perdere punti al Napoli, Alex continua così hai fatto perdere 4 punti (2 al Milan e 2 all’Atalanta). E poi c’è La torcia umana Osimhen, che quando si accende è impressionante. Ha abbattuto finora Van Dijk, Smalling e Demiral, uno dei difensori più forti del campionato italiano. Come vedere il Napoli non è solo Kvara, come dice Spalletti, ha tante risorse.

Il Napoli ha collezionato 35 punti su 39 possibili e si avvia ad una media mostruosa di oltre 100 punti finali. Ma ora ha due partite in casa, e vincerle per il Napoli è sempre stato difficilissimo anche quando ha vinto lo scudetto. Empoli e Udinese sono sempre state ostiche per Napoli e nelle gare infrasettimanali non vince da 10 turni, non bisogna mollare. Peccato per questo maledetto Mondiale che interromperà la corsa del Napoli, ma non c’è da preoccuparsi perché Spalletti quando riparte è uno sprinter. Chiudere a 49 punti significherebbe far veder la targa a tutti. Quindi ‘Fuga per la Vitoria’? No, questa è una vittoria per la fuga!”.