VIDEO - Chiariello ammette: "Ero scettico, ma Elmas è strepitoso. Complimenti alla società"

Nel solito editoriale per Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha elogiato la prova degli azzurri: "Finalmente in campo. Ora si gioca ogni 3 giorni ed arriva subito l'ostacolo più alto, il Liverpool di Mané e Salah. Ma è solo una bella pagina di storia, non cambierà nulla perché nel girone puoi anche perdere visto che hai Genk e Salisburgo. Certo c'è l'incasso in caso di vittoria, l'entusiasmo e la fiducia, la storia, ma se perdi non cambia il girone. Con la Samp era decisiva, è brutto dirlo, ma dopo il ko di Torino incredibile il Napoli oggi non poteva perdere punti, sarebbe stata una catastrofe. La Juve ha poi impattato con una gara squallida ed il Napoli pur non registrando ancora la fase difensiva, non ha preso gol e ne ha fatti 2, quindi 9 in 3 gare, e Mertens sale a -3 da Diego. Llorente subito assist, Elmas strepitoso, per me era un azzardo ma complimenti a chi l'ha scoperto perché è uno veramente importante. Rimettete nel cassetto le lagne, il Napoli è competitivo!".