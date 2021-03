VIDEO - Condò a Sky: "CR7 un disastro economico, ora altre perdite in un bilancio già in rosso"

Paolo Condò ha parlato di Cristiano Ronaldo a Sky Sport dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions League: "L'operazione Ronaldo s'è rivelata negativa, non dico fallimentare perché hanno vinto due Scudetti e non deprezzo il campionato anche se l'avevano vinto anche con giocatori meno forti e meno costosi. Ronaldo è stato preso per la Champions, per competere almeno ai massimi livelli. Dopo due finali, mancando molto poco, una volta puniti da Messi ed un'altra da Ronaldo allora aggiunsero lui ma nelle prime due stagioni è franato il resto della squadra, ora è franato anche lui. Il rinnovo in questo momento avrebbe risposta negativa. Vediamo quale sarà il suo destino, a livello finanziario è un disastro assoluto, già l'ultima semestrale è stata negativa ed ora oltre ai 10mln secchi perdono la possibilità di accedere anche agli altri turni ed al market pool".

