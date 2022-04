VIDEO - Conte e l'assurda domanda su Maradona e Kane: "Vi racconto quando lo marcai..."

Antonio Conte ha raccontato un aneddoto sul suo primo incontro-scontro con Diego Armando Maradona

© foto di Marco Conterio

Antonio Conte ha raccontato un aneddoto sul suo primo incontro-scontro con Diego Armando Maradona: "Quando giocavo per il Lecce, l'allenatore era Boniek ed ero un numero 4. All'epoca si marcava a uomo e io dovevo marcare il 10. Sono stato così fortunato, o sfortunato, da dover marcare Maradona in un Napoli-Lecce finito 3-2. Segnai il mio primo gol in Serie A a soli 19 anni, fu l'ultima stagione di Diego a Napoli ma quella gara mi è rimasta impressa. Prima l'ho marcato, poi ho segnato un gol: nonostante la sconfitta ero felice. Kane come Maradona? Sono due giocatori diversi, francamente. Diego era un dieci, non un nove; Harry è nato attaccante ma ha il talento e la qualità per giocare come dieci o con un'altra punta davanti".