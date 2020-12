VIDEO - Crotone, Luperto: "Cercheremo in tutti i modi di mettere in difficoltà il Napoli"

Prima dell’allenamento odierno in vista della gara contro il Napoli, in casa Crotone ha parlato l’ex di turno, Sebastiano Luperto rientrato a Bologna dopo il turno di squalifica contro la Lazio: “Contro il Napoli sarà un match difficile perché si tratta di una grande squadra però cercheremo in tutti i modi di metterli in difficoltà e di ottenere dei punti”.

A livello personale come procede? “Questa esperienza mi sta servendo tanto, sto crescendo molto e mi servirà ancora tanta esperienza per migliorare e affermarmi ancora di più sulle mie qualità e su questo campionato che è davvero duro”.

Di seguito il video dell'intervista