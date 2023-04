VIDEO - Di Lorenzo: "Assenza Osimhen? Non dipendiamo dal singolo, ho fiducia in tutti!”

Nel corso della conferenza stampa di vigilia di Milan-Napoli, il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo ha parlato di Victor Osimhen.

Fonte: dall'inviato a Milano, Antonio Gaito

Nel corso della conferenza stampa di vigilia di Milan-Napoli, il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo ha parlato di Victor Osimhen, il grande assente dell'andata del quarto di Champions League: "Sappiamo che Osimhen è un grandissimo giocatore ed è importantissimo per noi, però non dipendiamo soltanto da un giocatore. Abbiamo ed ho piena fiducia nei giocatori che sono a disposizione, quindi siamo tranquilli sotto questo punto di vista. Ripeto, per noi Osimhen è importante, ma in questa partita non ci sarà e quindi l'affronteremo con i giocatori che abbiamo". Di seguito le immagini.