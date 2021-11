VIDEO - Diego Jr: “ADL persona splendida, ma se c’è Ceci non sarò presente domenica”

Diego Armando Maradona jr era presente all'esterno dello stadio per l'inaugurazione della statua del papà e ha dichiarato, in vista della nuova inaugurazione dell'altra statua di domenica per la gara con la Lazio: "Ringrazio De Laurentiis perché ho avuto una chiacchierata di mezz'ora l'altro giorno per telefono e ho trovato una persona splendida. Non ci avevo mai parlato prima. Noi domenica non possiamo essere presenti se c'è Stefano Ceci. Non saremo presenti".