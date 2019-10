VIDEO - Fedele: "Finalmente devo applaudire Re Carlo! Ha risposto pure ad ADL"

Nel corso di Televomero, l'ex dirigente e procuratore Enrico Fedele ha commentato la vittoria del Napoli: "Finalmente devo applaudire Re Carlo. Sembrava rimbambito come me, un aziendalista, ma ha risposto ad ADL sulla presenza di Milik e sul turnover, non facendolo proprio giocare, e poi inserendo Insigne facendo capire chi comanda. Vincendo o meno, lui stabiliva un principio che era in dubbio. Però ora serve una petizione per Mertens per un contratto in bianco".