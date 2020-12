VIDEO - Fedele provoca: "Osimhen meglio che rimane in Belgio fino a Natale!" 

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, e intervenuto ai microfoni di Televomero: "Credo che mai come in questo momento l'assenza di Osimhen sia stata per il Napoli una cosa positiva. Senza l'attaccante nigeriano i vari Lozano, Mertens, Insigne, Petagna e Politano hanno realizzato diversi gol. Con Osimhen, che non è un realizzatore, il Napoli avrebbe convogliato tutto l'attacco su di lui. Si sta sfruttando la sua assenza, il Napoli ha impostato la squadra su questo ragazzo penalizzando Mertens, che da sottopunta si perde. Il Napoli per vincere il campionato deve fare 80 gol, se gioca Osimhen gli altri non segnano e lui più di 10-12 gol non può fare. Quindi dobbiamo dire meno male che manca Osimhen! Meglio che rimane in Belgio fino a Natale!"