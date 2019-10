VIDEO - Gasperini avverte: "Prima del Napoli serviva riposo, azzurri simili al City"

Nel corso della lunga conferenza stampa odierna, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ovviamente del match di domani che vedrà la sua squadra contro il Napoli di Ancelotti.

Il Napoli comunque teme l'Atalanta. "Noi ci siamo creati un po' di credibilità, il fatto dei tre punti non significano niente. Le distanze sono corte, non ci sono margini. La novità è veramente corta. Abbiamo la possibilità di avere un vantaggio per essere tranquilli. Alla fine la concentrazione rimane sulla gara, il Napoli sarà un grande test anche perché hanno un modo simile di giocare al Manchester, sarà un test per cercare di fare meglio alcune cose. Avrei preferito giocarla con una settimana di riposo".