VIDEO - Gattuso a Sky: "Non faremo pressione alta, al Barça non piace una cosa..."

Ieri il tecnico del Napoli, Rino Gattuso, ha parlato della sfida di Barcellona anche ai microfoni di Sky Sport: "Ho parlato con i miei giocatori, gli ho detto che abbiamo una grande occasione ma affrontiamo una grandissima squadra. Servirà una grande prova, bisognerà scalare l'Everest e lo sappiamo. Ho sentito delle cose, sembrava quasi una passeggiata venire qui ma hanno recuperato tutti i giocatori importanti. Hanno identità, campioni, non dovremo pensare alla storia ma a fare la nostra gara e giocarcela. Se passiamo sarà un'impresa, ma dobbiamo pensare alla fatica, c'è bisogno di far fatica in campo. Insigne? Lorenzo deve stare al 100%, altrimenti non scenderà in campo, oggi era al 100%, se me lo conferma si metterà la fascia e con la sua classe ci potrà dare una mano. Mentalità ed abitudine? Dovremo fare la nostra gara, non bisogna fare i fenomeni e venire qui con la pressione ultra-offensiva ma giocheremo con le nostre forze. Il Barcellona ha sempre il 70% di possesso, dovremo fargli fare qualcosa che a loro non piace, tenerla e giocarla bene tecnicamente".

