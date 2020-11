VIDEO - Gattuso lo ribadisce anche dopo una vittoria: "Alla squadra serve il pepe al culo"

Nella conferenza stampa dopo la vittoria con la Roma, il tecnico del Napoli Rino Gattuso è tornato sull'aspetto mentale e su come pungolare la squadra.

Questa vittoria cambia la stagione del Napoli? "Non abbiamo niente da cambiare. Abbiamo 18 punti, con una gara da recuperare aspettando che la giustizia faccia il suo corso. Siamo secondi sul campo, abbiamo avuto alti e bassi come altri, non so quali siano le aspettative degli addetti ai lavori o del club. Se qualcuno pensa si debba stravincere non è un mio problema. Questa è una squadra che in dodici partiti ha fatto nove vittorie, stiamo facendo quello che dobbiamo fare. Se qualcuno pensa che non dobbiamo perdere mai non è un mio problema. Dobbiamo giocare col pepe al cu*o, come fatto stasera, serve questa attenzione mostrata stasera e non in altre".