VIDEO - Gattuso scherza: "Pirlo? Io e lui come Bud Spencer e Terence Hill. Quanti schiaffi..."

Questa sera si assegna la Supercoppa Italiana, a contendersela il Napoli di Rino Gattuso e la Juventus di Andrea Pirlo. In questa giornata di vigilia il tecnico dei partenopei in conferenza stampa ha parlato anche dell'emozione nell'affrontare il "collega" Pirlo: "Con lui abbiamo vinto tutto quello che si poteva vincere. Lui mi ha aiutato tanto, l'ho aiutato anch'io. C'è grande amicizia tra di noi, anche fuori dal campo qualche danno lo abbiamo fatto. C'è ancora un grande rapporto, domani spero di dargli un rammarico. Per me resterà sempre un grande amico. A volte sembravamo Bud Spencer e Terence Hill, ha preso più schiaffi da me che da suo padre, ma tra noi c'era un grandissimo rapporto".

