VIDEO - Gattuso si commuove a Sky: "Diego? Spero faccia compagnia a mia sorella..."

Nell'intervista post-partita a Sky, Rino Gattuso s'è anche commosso parlando di Diego Armando Maradona: "Ho tanti bei ricordi di Maradona, ho avuto la possibilità di parlare tante volte con Diego, di cenare due volte con lui. E' morto ma non morirà mai. Qui non è solo uno che ha vinto Scudetti e Coppe, ma è l'orgoglio, il più forte che indossava la 10 e rappresentava la città, ma ci ha messo la faccia, l'ha fatto quando vinceva solo il nord, facendo sognare tutti. Ha fatto tante cose straordinarie. Ha sbagliato nella vita privata ma per quello che ha fatto resterà sempre vivo. E' una leggenda, di un altro pianeta. Il mio rammarico è che avrei voluto dare qualche scarpata da giocatore (ride, poi si commuove, ndr) ma non ho mai avuto la possibilità. Eì una grande perdita, spero faccia compagnia a tanti, come mia sorella...".

