VIDEO - Giordano in lacrime: "Diego straordinario e generoso, una fitta al cuore la sua morte"

Bruno Giordano, ex compagno di Maradona a Napoli, ha parlato all'esterno dello stadio: "E' un giorno triste, soprattutto per come ci ha lasciato. Maradona è nel cuore di tutti noi, soprattutto chi ha avuto la fortuna di conoscerlo nella maniera vera e io l'ho conosciuto nel modo giusto. Una persona straordinaria e generosa, ogni giorno c'è una fitta al cuore quando pensiamo a lui. Non potevi non volergli bene. C'eravamo sentiti prima della morte con dei messaggi perché a telefono non ce lo passavano più. Lo avevo sentito al suo compleanno, un mese prima".