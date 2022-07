VIDEO - Giuntoli frena su Deulofeu: "Telefonate per informarci, ma non c'è stato niente"

Il ds azzurro Cristiano Giuntoli ha smentito la trattativa con l'Udinese per l'attaccante spagnolo Gerard Deulofeu.

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Dimaro, il ds azzurro Cristiano Giuntoli ha smentito la trattativa con l'Udinese per l'attaccante spagnolo Gerard Deulofeu: "Noi facciamo molte telefonate per informarci e queste vanno a finire sui giornali, giustamente, ma fondamentalmente non c'è stato niente".