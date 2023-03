VIDEO - L’editoriale di Chiariello: ““Ammiscamm' 'e squadre! Il gol di Kvara lo fanno solo i fuoriclasse!"

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo consueto editoriale

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo consueto editoriale: “Atalanta battuta 2-0 con risultato netto. A fine partita le immagini hanno mostrato Luciano Spalletti andare ad abbracciare ad uno ad uno i suoi uomini. L’ultima immagine poetica che ci lascia il regista della gara è una persona con un cartello che mi fa molto sorridere perché avevo fatto una battuta su Twitter due settimane fa: “Ammiscamm' 'e squadre”. Questo dice tutto, perchè di mischiare le squadre in questo campionato è la richiesta che si fa quando si gioca a carte per manifesta superiorità dell’avversario.

La superiorità di questo Napoli è imbarazzante e la battuta d’arresto con la Lazio tale si è rivelata. Questa squadra ha mostrato alcuni dati fondamentali: il primo è che dopo ogni piccola caduta si è ripreso perché in stagione il Napoli ha perso in maniera ininfluente per pochi centimetri. La partita di questa sera chiarisce assolutamente una sconfitta episodica con la Lazio. Il Napoli aveva a Genova con la Sampdoria una partita delicatissima dopo la sconfitta di Milano e ha vinto in controllo assoluto.

Il Napoli questa sera ha concesso un paio di tiri in porta all’Atalanta negli ultimi minuti a risultato acquisito. Ha fatto un secondo tempo strepitoso e impreziosito da un gol di Di Canio, nell’anno di Lippi in un Napoli-Milan, in cui mandò letteralmente al manicomio i difensori rossoneri e diede una vittoria di cui si parlò per anni.