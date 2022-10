VIDEO - L'editoriale di Chiariello: "Complimenti al Sassuolo, ma davanti aveva dei mostri! Finiva 4-0 contro chiunque"

"Come dice Spalletti, oggi col Sassuolo, a Diego l’hanno fatto contento per davvero”.

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato la vittoria del Napoli contro il Sassuolo nel suo editoriale: “Complimenti al Sassuolo, perché, tolto il Milan, è la squadra più bella che finora ha incontrato in campionato. Il Sassuolo ha prodotto 5-6 palle gol, tre nella prima mezz’ora, cosa che il Napoli non aveva mai subito finora in campionato. Eppure è finita 4-0, quello che ho detto quindi avvalora la forza del Napoli. Se la squadra avversaria gioca al calcio e produce palle gol e perde 4-0, c’è da chiedersi che marziani e mostri si è trovata davanti. I numeri sono impressionanti: ottava vittoria consecutiva in campionato, tredicesima in totale. Il Napoli ha il recuperato il cannoniere (Osimhen fa tripletta), ha il giocatore (Kvaratskhelia) più incidente e incisivo del campionato. Il Napoli ha buttato via solo 4 punti su 36, ma ha fatto 50 gol in 17 partite, media di quasi 3 gol a partite. Sesto clean sheet ma Meret non è stato inoperoso, ha parato praticamente tutto, è stato veramente bravo.

Cosa dire di questo Napoli che alla fine fa riposare: Lobotka, Anguissa, Zielinski, Di Lorenzo e gestisce i cambi perfettamente. E’ un Napoli che dire devastante è poco. Quando Kvaratskhelia è caduto al suo e si è fatto un po’ male siamo restati tutti col fiato sospeso, la realtà è un’altra. Oggi fosse venuto al Maradona il Flamengo o l’Atletico Paranaense, che stasera si giocano la Libertadores, o il Real Madrid o il Liverpool, probabilmente sarebbe finita sempre 4-0. Perché oggi è il giorno della magia di Diego. Quando c’è l’elettricità nell’aria, e si sente, per commemorare Maradona, questa scende dal cielo ed entra nelle membra dei calciatori azzurri che nelle precedenti commemorazioni devastarono Roma e Lazio. Come dice Spalletti, oggi col Sassuolo, a Diego l’hanno fatto contento per davvero”.