VIDEO - L'editoriale di Chiariello; "Giudizio rimandato, perché non giocare col 4-3-2-1?"

Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato la prima di campionato tra Napoli e Parma ai microfoni di Canale 21 nell'editoriale di 'Campania Sport': "Si riparte con una vittoria contro un Parma che non ha cambiato uomini ma allenatore e sistema di gioco. Liverani è considerato un avanguardista con il suo calcio palleggiato. L'allenatore del Parma è stato premiato nonostante la retrocessione col Lecce con una panchina di Serie A, mentre il suo predecessore in Emilia, D'Aversa è stato cacciato; sono le stranezze del calcio. Oggi di calcio palleggiato il Parma non ha fatto vedere nulla, è stata una squadra pessima che non ha mai tirato in porta. Contro il pullman parmigiano Gattuso ha opposto il 4-3-3 classico col la sola novità di Lozano titolare come ala destra. Il messicano ha finalmente dimostrato che impiegato in modo giusto può essere un uomo importante. Per un'ora abbiamo visto un Napoli stucchevole immagine del suo uomo di miglior talento, Fabian Ruiz. Palla avanti, palla indietro, a destra a sinistra, ma il Napoli non riusciva minimamente a trovare il bandolo della matassa ed era anche noioso. Poi Gattuso ha cambiato lo scenario, col 4-2-3-1 e con Osimhen davanti ai folletto azzurri: Mertens, Insigne e Lozano. Il nigeriano con la sua prepotenza fisica ha stappato la partita dando un riferimento ai compagni e dimostrando di avere anche qualità ed intelligenza di gioco. Tutti quelli che prima l'avevano esaltato contro i boscaioli a Castel di Sangro e dopo l'avevano criticato dopo l'amichevole col Pescara hanno visto che può dare tanto al Napoli, così come anche Petagna può fare. A quel punto il Napoli ha vinto bene con i soliti Mertens e Insigne con quest'ultimo re dei pali anche oggi come da tradizione. Arriviamo all'enigma: il Napoli deve osare con i suoi 4 uomini d'attacco rischiando di scoprirsi o provare col palleggio e l'organizzazione di gioco? Gattuso nel post-partita ha detto che nel calcio bisogna correre ed che ora non sono ancora in condizione. E' una giustificazione, il Napoli deve capire che sul mercato bisogna comprare un centrocampista adatto ad un centrocampo a due. Fabian e Zielinski non vanno bene per quel sistema di gioco, così come Manolas e Koulibaly non sono fatti per giocare insieme. Quindi giudizio ancora sospeso per questo Napoli che sembra una squadra da enormi potenzialità ma ancora dalla coperta corta. Non capisco perché Gattuso abbia fatto una scelta così netta o 4-3-3 o 4-2-3-1, non affidandosi al 4-3-2-1. Credo che questa squadra sia adatta a giocare con l'albero di Natale, sistema che tra l'altro Gattuso conosce a memoria avendo giocato nel Milan di Ancelotti. Il Napoli non potrebbe permettersi questo sistema di gioco?"