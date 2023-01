VIDEO - L’editoriale di Chiariello: “II Napoli più bello di tutti i tempi, ecco il segreto"

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21 , il giornalista Umberto Chiariello ha commentato la vittoria del Napoli contro la Roma nel suo editoriale: " Siamo in un campionato imperfetto dove gioca una squadra perfetta: Il Napoli. Chi soffre di triscaidecafobia, la paura del numero 13? Il 13 gennaio il Napoli ha battuto la Juve, ha 13 punti di vantaggio a diciotto partite alla fine del campionato sull'Inter seconda in classifica. Il Milan piomba invece a 15 punti di distacco. Avete letto la Gazzetta dello Sport? Sul giornale milanese c'era scritto: 'Stiamo arrivando'. Chissà, forse hanno forato. Il Milan è franato e Pioli ha alzato bandiera bianca. La Lazio è imperfetta, oggi si è salvata solo perché Milenkovic all’ultimo secondo a porta vuota è stato capace di colpire la traversa, avrebbe perso in casa. C’è la sorpresa Atalanta che sta risalendo e c’è la Juve se non vogliamo considerare la penalizzazione. A proposito oggi ha perso in casa col Monza 2-0, credo che il popolo bianconero che abbiamo ingiustamente criticato per la forma di protesta indetta da Tuttosport. Il quotidiano di Torino ha inneggiato alla rivolta con la disdetta a DAZN. Dopo la sconfitta col Monza ho capito il motivo della disdetta, era solamente una misura preventiva per le malattie di fegato perché le uniche crocette che possono comparire sono sul fegato per come non gioca la Juventus. Siamo ai limiti minimi consentiti dalla decenza, e comunque senza la penalizzazione sarebbe a -15. La Roma con questa sconfitta precipita a -16.

I numeri del Napoli sono pazzeschi, dovuti al fatto che la squadra di Spalletti gioca al calcio. Ha degli uomini che all’improvviso creano calcio, come nel caso del primo gol con Mario Rui e Kvara. Poi c’è il Kane italiano, l’uragano Osimhen. Oggi ha sfondato la porta, Rui Patrizio ha rischiato di andare all’ospedale, stop di ginocchio e tiro di esterno collo pieno pazzesco! E’ immarcabile, in Europa ce ne sono pochi così tolti Haaland e Mbappé. Poi in mezzo al campo c’è un centrocampista che domina: Lobotka, e lì dietro ‘The monster’ Kim. Poi quando serve c’è sempre il bravo Meret, che quando serve mette sempre la pezza, si è specializzato nelle parate all’ultimo minuto. E poi c’è un collettivo che gioca al calcio, e quando le cose vanno male i cambi, che Spalletti gestisce splendidamente, fanno la differenza.

Voglio spendere due parole per il Cholito. Questo ragazzo è arrivato a Napoli con un’umiltà incredibile, pur se l’anno scorso ha fatto più gol di Osimhen, sapendo di essere la terza scelta in attacco dietro al mostro e a Raspadori. Ha voluto a tutti i costi Napoli, voleva giocare con la stessa maglia di Maradona che ha giocato con il papà. L’operazione imbastita dal Napoli è stata meravigliosa, Petagna al Monza e con quei soldi prendere Simeone. Questo Cholito ha sempre pochi minuti e ha fatto 8 gol. Questo campionato ha la sua firma con il gol contro il Milan e quello contro la Roma da grande centravanti. Ha un rapporto minuti-gol strepitoso e bacia la maglia con sentimento non come Ibra che le ha baciate tutte. Spalletti è bravissimo a saperli gestire tutti, perché entrano in campo come un sol uomo. Il segreto di questa squadra è giocare sempre e pensare col noi e anziché con l’io difronte a un campionato che si sta inchinando davanti ad un Napoli maestoso, che sta facendo la storia. Perché quello che sta facendo questa squadra non l’ha fatto mai nessuno, anche squadre blasonate con giocatori strepitosi. E’ forse il Napoli più bello di tutti i tempi, anche perché non c’è il Dios del calcio e questo aumenta le difficoltà”.