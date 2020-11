VIDEO - L'editoriale di Chiariello: "Il Bologna era l'avversario migliore, problema tattico rimandato"

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, ha commentato la vittoria del Napoli a Bologna, nell'editoriale di 'Campania Sport': "La partita di stasera era quanto di meglio potesse capitare al Napoli e a Gattuso. Il Napoli aveva sprecato la grande occasione col Sassuolo, aveva raggiunto il suo picco più basso nel primo tempo contro il Rijeka, aveva subito due sconfitte in casa contro due squadra di non altissimo livello, AZ e Sassuolo; e aveva dimostrato grande difficoltà nel rimontare le partita, ci era riuscito solo a Benevento e a Fiume. Tutto questo poteva far portare a pensare ad un Napoli in crisi d'identità, di gioco e di risultato. Bologna diventava lo snodo della stagione, il Napoli senza la vittoria avrebbe subito ridimensionare i suoi obiettivi stagionali, che per ora sono raggiungere la zona Champions senza però mai dire mai all'obiettivo scudetto. Le favoritissime erano Inter e Juve, la squadra di Conte picchia in testa e pareggia anche con l'Atalanta, la Juve senza il 3-0 a tavolino avrebbe oggi in classifica 10 punti in classifica, sarebbe nona. Il campionato è quindi alla ricerca di un nuovo padrone che ne sappia approfittare, per ora davanti c'è il Milan, sta crescendo la Roma di Fonseca che sta trovando la quadra, la Lazio è sempre la squadra degli ultimi anni e l'Atalanta oggi si è ritrovata. Ma perché il nuovo padrone non può diventarlo il Napoli? Come detto prima, oggi il Bologna era il migliore avversario possibile, perché Mihajlovic è uno che pullman davanti alla porta non ne mette, ama giocarsi le partite. Se affronti il Napoli in campo aperto ne esci con le ossa rotte, per un'ora e passa gli azzurri hanno stradominato la gara e se avessero vinto 3-0 non ci sarebbe stato nulla da dire. C'è stato anche un gol giustamente annullato a Koulibaly, ma il Napoli ha sprecato con Insigne e Mertens più volte il raddoppio. Questa partita non ci dirà se Gattuso ha trovato la quadra, proprio perché è stata una gara giocata in campo aperto dove il Napoli è devastante. Avete visto oggi Lozano che giocatore è? Altro che copia sbiadita di Vargas. Avete visto il movimento da centravanti sul gol che fa Osimhen? Quindi questa partita, che niente toglie e niente mette, ci dà solo la conferma che il Napoli è forte, ma dobbiamo capire se riuscirà a sveltire la manovra e a avvicinare Mertens alla porta. Il 4-2-3-1 convince fino ad un certo punto, perché o Mertens fa la seconda punta vera e non si stanca a 33 anni e mezzo a fare il trequartista, oppure si trova una soluzione magari giocando con l'albero di Natale con il belga ed Insigne alle spalle di Osimhen. Gattuso se vuole insistere con questo modulo deve trovare le soluzioni contro quelle squadra che gli mettono il pullman davanti alla porta, che giocano bassissime e ti lasciano giocare. Se Gattuso, che finora ha fatto dichiarazioni da uomo verace, incomincia ad avere dei mal di pancia per delle critiche sbaglia, perché i servi sciocchi non servono a nessuno, pensate cosa hanno fatto a Maradona. Certe volte l'adulazione è il peggiore dei mali, le critiche servono per confrontarti e aprire gli occhi. Gattuso devi sapere distinguere da quelli in male fede e da quelli che pensano che una critica sana e anche dura ti possa solo aiutare a portare questo Napoli a traguardi in questo momento impensabili, ma che non è detto che lo siano alla fine".