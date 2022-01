VIDEO – L’editoriale di Chiariello: “Lozano si è sbloccato. Questa giornata salva il campionato”

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato, nel suo editoriale, la vittoria del Napoli a Bologna: “In presentazione di questa giornata di campionato, avevamo detto che era uno snodo cruciale per una serie di ragioni. La prima che l’Inter, reduce da 8 vittorie consecutive, aveva un ostacolo alto in quel di Bergamo con l’Atalanta. La seconda è che il Napoli trova nel Bologna in casa sua l’ostacolo maggiore di questo ciclo di quattro partite, cominciato con la Sampdoria, poi con Bologna e Salernitana e che si concluderà con il Venezia, prima del big match con l’Inter.

Avevamo detto meglio la realtà o meglio il sogno? Guardiamo indietro o avanti? Se dovessimo seguire la ragione l’Inter dal mio punto di vista non ha rivali per lo scudetto, non avevo mai creduto al Milan e oggi è arrivata una certificazione importante. Fatto sta che volendo ancora coltivare il sogno il Napoli doveva augurarsi in un pareggio a Bergamo e che il Milan perdesse qualche punto, nulla faceva presagire una giornata così favorevole agli azzurri. Il Napoli in un colpo solo recupera 7 punti alle rivali: 3 al Milan che anch’essa perde in casa con lo Spezia, 2 all’Inter e all’Atalanta. L’Inter che avrà il derby col Milan la domenica prima di giocare col Napoli, quindi se c’è un momento buono per accorciare la classifica e tornare prepotentemente a tiro di scoppio da chi è favorito alla vittoria del titolo è questo.

Il Napoli a Bologna ha dato un’ampia e buona dimostrazione di sé, nulla da eccepire. Si è sbloccato Lozano con una doppietta, che ci voleva tanto dopo le malefatte contro la Fiorentina (palo ed espulsione molto ingenua) e dopo una serie di dichiarazioni a cui poi avevano fatto seguito delle brutte prestazioni del messicano. Era stato colpito anche da Covid, insomma era un periodo buio per lui da cui è uscito clamorosamente con una doppietta. Il Napoli ha fatto un gol per tempo, poteva farne di più e alla fine è stato anche graziato da un clamoroso palo di Svanberg su punizione. Clean sheet per il portiere Meret, la difesa ha retto benissimo. Era un Bologna decimato, ma si è visto in campo anche un centrocampo del Napoli dominante. Lobotka ancora tra i migliori, Fabian Ruiz delizioso col suo piede mancini; Zielinski, catapultato con un treno a Bologna dopo il certificato di negatività, ha giocato una buonissima partita. Insomma tutto è bene quel che finisce bene, anche perché si è rivisto in campo Victor Osimhen: ritorno importantissimo per la causa azzurra.

Il campionato da oggi assume un aspetto totalmente diverso. L’Inter ringrazia gli spezzini che hanno preso tre punti a Napoli e Milan, dimostra di essere una corazzata ma non vince a Bergamo. L’Atalanta dimostra che l’Inter non è così imbattibile, ci è voluto un grande Handanovic. Quindi adesso il campionato assume per lo meno una colorazione diversa, più divertente. Almeno sul profilo dell’interesse questa giornata salva il campionato”.