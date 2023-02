VIDEO - L'editoriale di Chiariello: "Non solo la vittoria, arriva un'altra notizia per il Napoli"

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato la vittoria del Napoli contro la Cremonese nel suo editoriale.



Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato la vittoria del Napoli contro la Cremonese nel suo editoriale: "D’Annunzio diceva: ‘Memento audere semper’, ricordati di provarci sempre. E’ un Napoli al bacio, convinto di sé stesso. Non ha paura di giocare contro 11 uomini sotto la linea della palla, era un problema in passato, adesso non lo è più. E’ una squadra cattiva, che ti strangola alla gola. Che sa aspettare e sa colpire, ha una varietà di soluzioni impressionanti come i suoi attaccanti. Osimhen raggiunge i 17 gol in campionato, dove ha fatto anche 3 assist. Kvara con una magia delle sue nel giorno del suo compleanno si è fatto e ci ha fatto un regalo bellissimo, è arrivato a 9 gol e 9 assist in campionato, complessivamente a 11 reti e 11 assist. Il Napoli ha fatto complessivamente 64 reti, la coppia Kvara-Osimhen ha inciso per oltre il 50% sui gol del Napoli. Sarebbe riduttivo dire che la forza del Napoli si basa sulla sua coppia d’attacco. E’ una squadra che ha sempre la giocata giusta, ha sempre il possesso e il recupero di palla ad asfissiare gli avversari e ha sempre movimenti sincroni. Ha il 43% di percentuale di porta imbattuta, 26 volte su 60, e Meret continua ad essere il portiere meno battuto in campionato con 15 reti. Il Napoli non concede nulla agli avversari e quando lo ha concesso, come con la Cremonese, c’è stato il rientro profondissimo di Lozano a testimoniare che anche gli attaccanti partecipano alla fase difensiva. 16 punti di vantaggio sull’Inter, un vantaggio siderale, che la squadra di Inzaghi può ridurre a 13 punti. Le altre sono a meno diciotto, sono cifre mai viste nel campionato italiano.