VIDEO - L'editoriale di Chiariello: "Quattro ipotesi dal Collegio di Garanzia del Coni"

Nel corso di 'Campania Sport', il giornalista Umberto Chiariello ha parlato ai microfoni di Canale 21 nel suo editoriale: "Aspettavamo la sentenza della Corte d'Appello ed è stata una mazzata terribile. Non tanto per la conferma del 3-0 a tavolino e del punto di penalizzazione, ma per la durezza della parole della Corte d'Appello nei confronti del Napoli, dove si è addirittura parlato di slealtà sportiva e di venir quindi meno ai principi che sono alla base di questo sport. Quello che conta è che il Napoli ha affrontato un dibattimento di un'ora e mezza senza riuscire a convincere la Corte d'Appello presieduta da Sandulli. Questa sentenza apre uno scenario fosco, nel frattempo si apre un secondo procedimento nei confronti del Napoli che potrebbe portare ad un deferimento del club di De Laurentiis per non aver rispettato il protocollo Figc. Ci potrebbe essere addirittura un'ulteriore penalizzazione, si aprono inoltre scenari apocalittici per frode sportiva da perte del Napoli, stesso scenario aperto per la Lazio di Lotito. De Laurentiis è etichettato come il furbetto di quartiere, ma nessuno si è chiesto che motivo aveva il Napoli di non volere giocare a Torino. Credete davvero che la mancanza di Insigne, infortunato, e dei positivi Zielinski e Elmas potesse essere il vero motivo per il quale il Napoli ha provato a non voler giocare? Il vero motivo è che il Napoli temeva un nuovo cluster come il Genoa, si voleva fermare alla radice un eventuale focolaio che poteva accendersi nel Napoli e nella Juve. Si è pensato di non rovinare una stagione mandando in giro con le nazionali giocatori contagiati. La riprova è Vida in Turchia-Croazia, positivo tra il primo e secondo tempo, con Brozovic a sua volta contagiato, ora i danni chi li paga? Le Asl di Firenze e Roma non hanno fatto partire per le nazionali i giocatori di Fiorentina e Roma, alcuni hanno rotto la bolla e saranno denunciati. Se anche ci sia stata preordinazione da parte del Napoli non conta nulla, la sentenza dice una cosa aberrante. Parlando con i giudici del Collegio di Garanzia del Coni, ho saputo che le ipotesi saranno quattro. Rigettare il ricorso del Napoli, accettare in toto il ricorso, accettarlo in parte togliendo magari solo il punto di penalizzazione, rimandare alla Corte d'Appello il giudizio secondo le linee guida stabilite dal Collegio. Al Tar non è affatto vero che non possa rientrare in un fatto risarcitorio specifico, cioè quello di far rigiocare la partita. Quindi cari napoletani non fasciatevi la testa, per quanto ci sia la paura di tutto quello che si vuol far pagare al Napoli, la partita è tutta aperta". Di seguito il video.