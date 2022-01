VIDEO - Mihajlovic cita Mourinho prima del Napoli: "Da Zero tituli a Zero alibi"

"Passata la rabbia di Cagliari? Un mio amico allenatore anni fa diceva 'Zero tituli', io dico 'Zero alibi'. Mazzarri diceva che io mi sono lamentato delle assenze, ma non è così. Io mi sono lamentato della partita che si è giocata così presto, sapendo cosa poteva comportare. La gestione difficile è quella del post partita. Loro hanno fatto i furbi, lo sport insegna l'onestà e nel caso di Cagliari non c'è stata".

Parole di Sinisa Mihajlovic, che ieri in conferenza stampa, è tornato anche sull'ultimo ko contro i rossoblù, citando anche Mourinho. Stasera il Bologna è atteso dalla sfida contro il Napoli: rivedi il video con le parole di Mihajlovic!