VIDEO - Rai, Mattioli: "Sapevo che Sarri sarebbe stato un buco nell'acqua..."

Molto chiaro nelle sue argomentazioni Mario Mattioli, voce storica della Rai, intervenuto oggi nel corso del TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com. Parlando di Sarri, all'indomani del ko in Coppa Italia, ha detto: "Sono deluso da Sarri e dal fatto che la squadra non sembra seguirlo minimamente. Loro giocano e fanno le cose per conto loro, non c'è più la mano del tecnico".

Sarri allenatore davvero giusto per la Juve? "E' già dall'anno scorso che dico che Sarri sarebbe stato un buco nell'acqua. La Juve è ancora prima in classifica ma per poco perchè questa Juve verrà fagocitata dalla Lazio in due giornate. Ho detto anche in queste ore: datemi Eziolino Capuano o Serse Cosmi, qualcosa di vero, che respiri. Non è possibile così. Peraltro dico un'altra cosa su Sarri: alla domanda di un giornalista che ritiene fuori posto non puoi rispondere che... mi fanno girare i coglioni. Sei l'allenatore della Juventus, c'è uno stile da rispettare"