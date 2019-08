VIDEO - San Paolo, De Magistris: "E' casa nostra, va difeso con senso di appartenenza"

Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, è intervenuto a margine della presentazione della campagna di sensibilizzazione #seiacasatua per il San Paolo: "Il lavoro che è stato fatto sugli impianti della città va preservato. Il San Paolo va difeso con un senso di appartenenza, è casa nostra, di tutti, un senso di collettività e difesa della città che è anche dei cori dello stadio. E' un bel messaggio per la città e sono convinto che la stragrande maggioranza dei napoletani accoglierà questo appello, i lavori fatti sono stati un orgoglio per l'Italia".