VIDEO - Scudetto al Napoli? Roberto Insigne: "Dispiace per Lorenzo, ma lui è contentissimo lo stesso"

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Roberto Insigne, attaccante del Frosinone e fratello di Lorenzo, ha parlato della possibilità che lo Scudetto vada al Napoli ai microfoni di DAZN: "Mi dispiace un pochino per mio fratello che ha fatto tutta la carriera a Napoli, ha dato l'anima e il cuore. E' andata così ma lui è contentissimo per la città e per la squadra. Noi siamo napoletani, il Napoli per noi a casa è fondamentale perché è la squadra della nostra città, ne parliamo spesso e lui è contento. Speriamo che continuino così anche in Champions League".