VIDEO - Spalletti sui nuovi acquisti: "Abbiamo un po' frenato Mathias. A Khvicha serve allenamento"

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlando parlato durante la conferenza stampa di Dimaro dei nuovi arrivati Khvicha Kvaratskhelia e Mathias Olivera: "Sono carichissimi, sono arrivati subito e vogliono far vedere le loro qualità. Ma Mathias l'abbiamo un po' frenato per via dell'infortunio che ha avuto, mentre Kvara nei test è risultato da un punto di vista fisico che ha bisogno di un po' di allenamento ma sappiamo bene la sua qualità e siamo abbastanza tranquilli. Sono due calciatori giovani, che hanno le qualità per essere qui".