VIDEO - Statua Diego, Sindaco Manfredi: “Modo per ricordarlo e per guardare al futuro”

A margine dell’ultima colatura di bronzo della statua di Maradona, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è stato interrogato dai giornalisti e ha espresso il suo personale commento: “E’ un momento importante perchè ritorna un’immagine di Diego nello stadio che ha visto le sue gesta e questo è un modo non solo per ricordarlo, ma per guardare al futuro della squadra e di una città che è legata visceralmente al calcio e a quello che è stato il suo più grande interprete”. Di seguito le immagini.