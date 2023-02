VIDEO TN - Che bordata alla Juve! ADL: "Sempre stati competitivi e sicuramente i più onesti”

Nella sala stampa del Deutsche Bank Park di Francoforte, il presidente Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti.





Questo un passagio del patron azzurro: "Domani gara storica? Abbiamo giocato in Champions da anni, abbiamo fatto parecchi incontri: Chelsea e varie. Mi meraviglio che tutti si stanno eccitando per un Napoli che è sempre stato estremamente competitivo. Non voglio dire il più forte, ma estremamente competitivo e soprattutto onesto”. Di seguito le immagini raccolte dal nostro inviato.