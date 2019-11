VIDEO TN - Montervino: "Cambio modulo? Si va per concetti e non sistemi, Ancelotti deve lavorare sulla testa"

L'ex capitano del Napoli Francesco Montervino, tra gli organizzatori della kermesse "4-4-2 La Fiera del Calcio", ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoNapoli: "Attività ludica, giochi per grandi e piccini. Il calcio unisce tutti, fa giocare tutti, l'attività ludica credo sia alla base, sopratutto per un bambino. Abbiamo immaginato questa fiera per raccogliere tutti, grandi, piccini, anziani, all'insegna del divertimento.

Ancelotti cambia modulo? Il 4-4-2 ha identificato l'Italia degli anni 90', il Napoli lo usa e speriamo che ci porti un po' meglio rispetto agli ultimi tempi. Credo che ormai si vada per concetti e non per sistema di gioco, Ancelotti potrebbe cambiare ma se anche non dovesse farlo l'importante è cambiare qualcosa di importanti nella testa dei giocatori".