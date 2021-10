VIDEO TN - Quagliarella sull'incubo vissuto a Napoli: “Le scuse dei tifosi uno dei momenti più belli della mia vita”

In occasione della presentazione del Docu-Film dedicato a Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria, è tornato sulla brutta vicenda di stalking vissuta ai tempi di Napoli. Minacce continue che costrinsero il giocatore a lasciare il club partenopeo e che si è conclusa a settembre 2019 con la condanna in Cassazione a quattro anni di carcere per lo stalker. “Per me le scuse dei tifosi del Napoli, anche se loro non sapevamo nulla, sono state uno dei momenti più belli della mia vita. A livello umano, non tanto professionale perchè è stata una soddisfazione aver fatto capire che le cose non erano come pensavano loro. Quindi ribadisco che per me è stato uno dei momenti più belli”. Di seguito le immagini.