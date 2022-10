VIDEO - Un pari prima del Napoli, la Cremonese fa 1-1 a Lecce: gli highlights del match

Termina in parità lo scontro salvezza tra Lecce e Cremonese, prossima avversaria del Napoli in campionato.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Termina in parità lo scontro salvezza tra Lecce e Cremonese, prossima avversaria del Napoli in campionato. Gara decisa da due calci di rigore: al 19' apre le danze Ciofani, mentre l'1-1 finale è griffato da Gabriel Strefezza, abile a battere Radu dagli undici metri. Di seguito gol e highlights dell'incontro. Di seguito gli highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app