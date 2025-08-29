Vidigal presenta Sporting e Benfica: "Il Napoli in Champions le troverà così"

L’ex calciatore del Napoli Jose Luis Vidigal è intervenuto quest’oggi a Kiss Kiss Napoli per parlare degli azzurri e della Champions League: “I miei figli hanno esultato dopo aver saputo che il Napoli avrebbe affrontato lo Sporting, le due squadre del cuore del papà. Lo Sporting è cambiato rispetto all’anno scorso, giocano molto più di squadra rispetto a quando c’era Gyokeres che vinceva le partite da solo. Fanno un gioco più bello da vedere e più complicato da fermare, con molto fraseggio offensivo ed inserimenti continui, non sarà una gara facile per il Napoli. Dagli anni ’80 che non si gioca un Napoli-Sporting Lisbona quindi non me la perderò per niente al mondo.

Benfica? Nonostante un allenatore giovane che ha fatto tutto il settore giovanile prima di ritornare in patria. La squadra gioca in maniera autoritaria in casa, con Otamendi campione del mondo e Dedic che è davvero un fenomeno. I centrocampisti sono bravi a dare i tempi giusti, così come gli attaccanti sanno segnare grandi gol. Naturalmente è una squadra che in questa competizione ha grande esperienza, quindi sarà un match molto equilibrato ed interessante”.