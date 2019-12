Vidigal: "Se manca serenità nello spogliatoio diventa impossibile fare meglio"

José Luis Vidigal, ex centrocampista azzurro, si è soffermato sui tanti problemi del Napoli nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Capisco il momento che sta vivendo il Napoli. Non è facile da gestire per Ancelotti. Conoscendo bene la qualità della rosa, evidentemente si capisce che il Napoli dovrebbe avere più punti di quello che ha, ma sappiamo che quando non c'è tranquillità nello spogliatoio si fa tutto più difficile. Se non si può lavorare con serenità diventa impossibile fare meglio. Tutti quelli che amano il Napoli ora devono compattarsi e guardare avanti".