Vidigal sponsorizza Beto: “Ha potenzialità incredibili, può essere il vice-Osimhen"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex calciatore di Napoli e Sporting Lisbona, José Luis Vidigal.

Sul campionato del Napoli

"Spalletti ha perso giocatori importanti che poi è riuscito a recuperare. Ha una rosa fantastica di qualità e quantità ed è un allenatore che è pronto per lottare per i primi posti. In una stagione nella quale ci sono Inter e Milan forti ed una Juventus che sta risalendo, tutto può succedere. E' stata una risposta molto forte del Napoli, i risultati potrebbero essere migliori ma è lì, quindi deve lottare fino in fondo e festeggiare a fine stagione uno Scudetto che manca da tanti anni".

Sul portoghese Beto dell'Udinese

"Mi sento un po' responsabile della sua crescita, perché mentre facevo il direttore generale dei settori giovanili dello Sporting cercavo una punta ed ho parlato di lui. E' cresciuto in una piccola squadra non professionista di Lisbona, la gente diceva fosse scoordinato. A fine partita parlai con lui ed il direttore della squadra, chiesi di farlo andare in accademia dello Sporting per rivederlo e dopo una riunione qualcuno diceva non fosse ancora pronto. Secondo me il campionato italiano è il posto giusto, ha iniziato benissimo anche se l'Udinese ha fatto solo qualche partita buona. Ha una potenzialità incredibile, può crescere tantissimo. Ha tanto da imparare ed ha tanta voglia ma soprattutto gol. Può essere un vice di Osimhen al Napoli".