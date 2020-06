Vidigal sponsorizza Wendel: "Ha tre grandi doti, sarebbe un giocatore di livello per il Napoli"

José Luis Vidigal, ex centrocampista del Napoli ed ex dirigente dello Sporting Clube de Portugal, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Wendel è bravo, ha qualità, tecnica super, salta l'uomo con tanta facilità. Capisce il calcio, ha migliorato quest'aspetto in Portogallo. Gli allenatori qui lavorano sull'aspetto tattico e lui è cresciuto dopo esser arrivato da ragazzino. In questo momento potrebbe essere un giocatore di livello per il Napoli la prossima stagione".