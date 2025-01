“Vieni, l’aria è buona”, quando l’attore Ghini provò a convincere Conte ad andare alla Roma

Massimo Ghini, noto attore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ho un amico in comune con Conte e l’estate scorsa me lo passò a telefono, gli dissi quasi piangendo ‘Vieni, ti diamo da mangiare, l’aria è buona’ (scherza ndr). Il vostro presidente che conosco da 30 anni, immagino cosa abbia potuto dire a Conte per convincerlo. Sono Aurelio sa fare certe cose, non a caso i risultati sono arrivati.

Casemiro alla Roma? Stiamo attraversando un momento di confusione che nasce da un punto che non condivido. Ho paura, da prima dei Friedkin, che si faccia calcio senza saperne. La crisi è nata da lì e ci ha depistato molto, i sogni son desideri e vanno sempre coltivati. Ciò che mi farebbe tranquillizzare è vedere un’impostazione societaria che non vedo ancora. Può venire chiunque, anche Conte, ma i problemi resterebbero. Se non crei una famiglia, se non hai una società ben strutturata non servirebbe nemmeno avere Carlo Ancelotti in panchina”.