Vierchowod: “Se il Napoli vuole vincere non deve avere certi blackout”

A intervenire in diretta a Maracanà, ieri nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Pietro Vierchowod: “L’Inter è stata la squadra più costante, ma il derby può cambiare le cose. Bisogna aspettare marzo o aprile quando è prevedibile un calo fisiologico delle squadre. Per ora è la più forte, ma tra un mese potrebbe non essere così. Dico però che dietro all'Inter non saprei chi vedere. Nella prima parte mi piaceva il Napoli, poi non so cosa sia successo, ma ha cominciato a perdere partite importanti e una squadra che vuole vincere non deve avere certi blackout. Deve trovare più continuità".